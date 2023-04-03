***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
03.04.2023 16:11
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [GRFIN]
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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31.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Garanti Leasing) fon kullanıcısı olarak yer alacağı,
Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vedelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısında, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya sunulmak üzere yapılacak kira sertifikası ihraçları için 03/02/2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 30/03/2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi ve yurt içinde kira sertifikası ihracımız ile ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131145
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2155
En Düşük
19,1658
18:0520,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1553
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9867
En Düşük
20,7087
18:051.227,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 13,06
|Açılış
|: 1.227,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.214,64
|
1.228,88
En Düşük
1.203,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1995
|19,2051
|% 0,16
|
|Euro
|20,9277
|20,9469
|% 0,75
|
|Sterlin
|23,7149
|23,8338
|% 0,58
|
|Frank
|20,9337
|21,0598
|% 0,32
|
|Riyal
|5,1033
|5,1289
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|20,22
|
|Altın Gr.
|1.226
|1.226
|11,56
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.300
|8.403
|85,00
|
|Yarım
|4.069
|4.112
|42,00
|
|Çeyrek
|2.034
|2.056
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,79
|14,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|4,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem