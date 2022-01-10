***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.01.2022 17:39
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GRFIN
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin (Garanti Leasing) fon kullanıcısı ve Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin münhasıran yetkili yatırım kuruluş olarak yer alacağı, şirketimizce 2.500.000.000 TL (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası)'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere hamiline olarak çıkarılmasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na kira sertifikası ihracı için başvuru yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992088
BIST
17:362.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 35,28
|Açılış
|: 2.050
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|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:3613,8847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0783
|Açılış
|: 13,8700
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|Önceki Kapanış
|: 13,8600
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13,9407
En Düşük
13,6904
17:3615,6866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0387
|Açılış
|: 15,6400
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|Önceki Kapanış
|: 15,7100
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15,8050
En Düşük
15,4901
17:36798,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,40
|Açılış
|: 798,71
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|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:36
|CLEBI
|217,80
|130.421.249
|% 10,00
|
|YAPRK
|33,00
|18.885.617
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|36.239.569
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|63.703.635
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.104.240
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,29
|65.615.706
|% -9,87
|
|ELITE
|17,99
|260.836.808
|% -9,32
|
|RALYH
|11,58
|29.888.800
|% -4,61
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.959.359
|% -4,08
|
|THYAO
|27,30
|3.864.612.237
|% 9,46
|
|GARAN
|11,84
|2.408.601.149
|% 0,77
|
|EREGL
|30,98
|1.835.649.669
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,81
|1.804.788.734
|% 1,81
|
|SISE
|15,14
|1.771.225.689
|% 1,88
|
|YKBNK
|3,73
|1.303.347.787
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,45
|725.929.573
|% 4,70
|
|GARAN
|11,84
|2.408.601.149
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,81
|1.804.788.734
|% 1,81
|
|THYAO
|27,30
|3.864.612.237
|% 9,46
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8606
|13,8847
|% 0,57
|
|Euro
|15,6706
|15,6866
|% -0,25
|
|Sterlin
|18,7051
|18,7989
|% -0,05
|
|Frank
|14,9045
|14,9943
|% -0,47
|
|Riyal
|3,6799
|3,6984
|% 0,36
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|-0,65
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,55
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,34
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,04
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|0,02
|
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