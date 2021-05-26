***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
26.05.2021 16:23
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GRFIN
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.01.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 24.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVK82118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
16:171.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
16:178,4420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0198
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
16:1710,3240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0447
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
16:17516,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,07
|Açılış
|: 516,83
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler16:15
|RYSAS
|3,74
|5.169.701
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|3.253.123
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|232.315
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|28.746.014
|% 9,96
|
|MERIT
|242,40
|1.079.688
|% 9,93
|
|KUTPO
|49,50
|3.591.671
|% -10,00
|
|METUR
|29,74
|48.020.955
|% -9,99
|
|DERHL
|6,58
|44.130.163
|% -9,99
|
|ISGSY
|13,42
|25.453.865
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.329.734
|% -9,97
|
|GARAN
|8,02
|1.464.758.447
|% 2,82
|
|THYAO
|12,96
|904.952.142
|% 0,47
|
|KOZAL
|124,50
|741.490.779
|% 1,63
|
|TRILC
|45,80
|617.694.396
|% -2,92
|
|KARSN
|4,96
|544.618.256
|% 4,42
|
|YKBNK
|2,14
|471.893.239
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,90
|362.115.927
|% 2,70
|
|GARAN
|8,02
|1.464.758.447
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,11
|151.760.194
|% 0,91
|
|TSKB
|1,34
|181.595.623
|% 1,52
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4405
|8,4422
|% -0,23
|
|Euro
|10,3200
|10,3258
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,9108
|11,9705
|% -0,21
|
|Frank
|9,3773
|9,4338
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2461
|2,2573
|% -0,16
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|4,59
|
|Altın Gr.
|517
|517
|0,00
|
|Cumhuriyet
|3.423
|3.475
|30,00
|
|Tam
|3.400
|3.488
|23,03
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|11,14
|
|Çeyrek
|824
|844
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,06
|68,06
|-0,43
|
Seans Raporu
16:15
daha fazla
-
16:28TUREX
Yüzde 5.38 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 380, 041 adet işlem
-
16:27RYGYO
Yüzde 6.28 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 341, 820 adet işlem
-
16:26TDGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 049, 912 adet işlem
-
16:25MEGAP
Yüzde 5.39 oranında artışla 7.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 635, 582 adet işlem
-
16:25MEGAP
Yüzde 5.39 oranında artışla 7.63 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 635, 582 adet işlem