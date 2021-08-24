***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEMVK82118 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GRFINYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Garanti Finansal Kiralama A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 24.08.2021Vade (Gün Sayısı) 91Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,85Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVK82118Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.08.2021 23.08.2021 24.08.2021 4.699.589,92 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.08.2021 23.08.2021 24.08.2021 100.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960182BIST