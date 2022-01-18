***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEMVKE2214 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira Ödemesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GRFINYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Garanti Finansal Kiralama A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 25.10.2022Vade (Gün Sayısı) 370Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVKE2214Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 20.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 4Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 18.01.2022 17.01.2022 18.01.2022 4.463.009,96 Evet2 21.04.2022 20.04.2022 21.04.20223 22.07.2022 21.07.2022 22.07.20224 25.10.2022 24.10.2022 25.10.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.10.2022 24.10.2022 25.10.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994876BIST