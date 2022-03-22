***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GRFINYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Garanti Finansal Kiralama A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 19.09.2023Vade (Gün Sayısı) 546Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 25Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 21.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 22.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 140.000.000Kupon Sayısı 6Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.06.2022 20.06.2022 21.06.20222 20.09.2022 19.09.2022 20.09.20223 20.12.2022 19.12.2022 20.12.20224 21.03.2023 20.03.2023 21.03.20235 20.06.2023 19.06.2023 20.06.20236 19.09.2023 18.09.2023 19.09.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.09.2023 18.09.2023 19.09.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011975BIST