***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
06.07.2022 17:19
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi TRDEMVK82316 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler GRFIN
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Garanti Finansal Kiralama A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 02.08.2023
Vade (Gün Sayısı) 490
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 25,00
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDEMVK82316
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 29.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
Kupon Sayısı 5
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 6,71233 13.424.659,99 Evet
2 12.10.2022 11.10.2022 12.10.2022
3 18.01.2023 17.01.2023 18.01.2023
4 26.04.2023 25.04.2023 26.04.2023
5 02.08.2023 01.08.2023 02.08.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.08.2023 01.08.2023 02.08.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 25.02.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042252
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