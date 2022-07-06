***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEMVK82316 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GRFINBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Garanti Finansal Kiralama A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 02.08.2023Vade (Gün Sayısı) 490Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 25,00Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVK82316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 29.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 30.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000Kupon Sayısı 5Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 06.07.2022 05.07.2022 06.07.2022 6,71233 13.424.659,99 Evet2 12.10.2022 11.10.2022 12.10.20223 18.01.2023 17.01.2023 18.01.20234 26.04.2023 25.04.2023 26.04.20235 02.08.2023 01.08.2023 02.08.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.08.2023 01.08.2023 02.08.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 25.02.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042252BIST