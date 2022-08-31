***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEMVKA2218 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3.Dönemsel Getiri Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GRFINBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni KAP güncellemelerine göre revize edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.01.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.03.2021İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Garanti Finansal Kiralama A.Ş.Kaynak Kuruluş .Garanti Finansal Kiralama A.Ş.Garantör YokKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 01.12.2022Vade (Gün Sayısı) 370Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,31507Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,69Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVKA2218Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 25.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2021Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 26.11.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 83.150.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı DiğerKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 4,69863 3.906.910,81 Evet2 02.06.2022 01.06.2022 02.06.2022 4,31507 3.587.980,66 Evet3 31.08.2022 29.08.2022 31.08.2022 4,31507 3.587.980,66 Evet4 01.12.2022 30.11.2022 01.12.2022 4,41096Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.12.2022 30.11.2022 01.12.2022 4,41096* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 25.02.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 25.02.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059109BIST