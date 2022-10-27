***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi TRDEMVKE2313 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 2.Dönemsel Kira Ödemesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler GRFINBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.03.2022İhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Garanti Finansal Kiralama A.Ş.Kaynak Kuruluş Garanti Finansal Kiralama A.Ş.Garantör YokKurucu Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 26.10.2023Vade (Gün Sayısı) 547Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 23Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 25,06Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDEMVKE2313Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 26.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.04.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 27.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 6Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirKira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 5,79726 4.058.082 Evet2 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 5,73425 4.013.974,99 Evet3 26.01.2023 25.01.2023 26.01.2023 5,734254 27.04.2023 26.04.2023 27.04.2023 5,734255 27.07.2023 26.07.2023 27.07.2023 5,734256 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023 5,73425Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.10.2023 25.10.2023 26.10.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 25.02.2022 EvetFon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? EvetFon Kullanıcı NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 25.02.2022 Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074683BIST