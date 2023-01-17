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***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

17.01.2023 11:34
***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildiri

* Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.04.2023 24.04.2023 25.04.2023 7,65205
2 01.08.2023 31.07.2023 01.08.2023 7,65205
3 07.11.2023 06.11.2023 07.11.2023 7,65205
4 13.02.2024 12.02.2024 13.02.2024 7,65205
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.02.2024 12.02.2024 13.02.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 25.02.2022 Evet

Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Fon Kullanıcı Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 25.02.2022 Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102761


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BEYAZ 20,46 31.387.247 % 10,00  
PCILT 32,78 37.806.710 % 10,00  
ARMDA 337,70 19.808.194 % 10,00  
FLAP 13,22 111.174.491 % 9,98  
VKING 35,92 372.023 % 9,98  
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Sterlin 22,8838 22,9985 % 0,18  
Frank 20,3050 20,4273 % 0,53  
Riyal 4,9876 5,0126 % 0,00  
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Altın Gr. 1.152 1.152 -6,09  
Cumhuriyet 7.786 7.904 -10,00  
Tam 7.826 7.881 -19,00  
Yarım 3.813 3.856 -10,00  
Çeyrek 1.912 1.928 -5,00  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 -0,36  
Gümüş Gr. 14,48 14,50 -0,22  
B. Petrol 85,08 85,08 0,62  
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