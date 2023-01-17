***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
17.01.2023 11:34
* Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.04.2023 24.04.2023 25.04.2023 7,65205
2 01.08.2023 31.07.2023 01.08.2023 7,65205
3 07.11.2023 06.11.2023 07.11.2023 7,65205
4 13.02.2024 12.02.2024 13.02.2024 7,65205
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.02.2024 12.02.2024 13.02.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 25.02.2022 Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) 25.02.2022 Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102761
BIST
14:195.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 24,31
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.208
|
5.294
En Düşük
5.194
14:1918,7954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 19,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8070
En Düşük
18,6671
14:1920,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3724
En Düşük
20,2241
14:191.151,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,46
|Açılış
|: 1.151,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.158,27
|
1.160,10
En Düşük
1.150,47
BIST En Aktif Hisseler14:19
|BEYAZ
|20,46
|31.387.247
|% 10,00
|
|PCILT
|32,78
|37.806.710
|% 10,00
|
|ARMDA
|337,70
|19.808.194
|% 10,00
|
|FLAP
|13,22
|111.174.491
|% 9,98
|
|VKING
|35,92
|372.023
|% 9,98
|
|UMPAS
|4,81
|2.300.110
|% -9,93
|
|POLTK
|1.515,00
|62.817.506
|% -7,62
|
|BRKO
|5,29
|888.334
|% -7,19
|
|MSGYO
|6,99
|35.328.651
|% -5,92
|
|DIRIT
|6,66
|196.794
|% -4,86
|
|EREGL
|40,86
|7.156.294.026
|% -0,39
|
|KRDMD
|19,99
|7.114.351.105
|% 5,60
|
|THYAO
|144,00
|6.088.864.128
|% -0,28
|
|TUPRS
|556,80
|3.706.933.900
|% 3,05
|
|ASELS
|57,85
|2.631.748.953
|% -0,17
|
|KRDMD
|19,99
|7.114.351.105
|% 5,60
|
|EKGYO
|8,38
|2.450.439.999
|% 2,44
|
|EREGL
|40,86
|7.156.294.026
|% -0,39
|
|YKBNK
|9,64
|1.565.123.828
|% -0,92
|
|PETKM
|18,26
|2.293.842.266
|% -0,22
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7858
|18,7954
|% 0,05
|
|Euro
|20,3328
|20,3380
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,8838
|22,9985
|% 0,18
|
|Frank
|20,3050
|20,4273
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,00
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-9,32
|
|Altın Gr.
|1.152
|1.152
|-6,09
|
|Cumhuriyet
|7.786
|7.904
|-10,00
|
|Tam
|7.826
|7.881
|-19,00
|
|Yarım
|3.813
|3.856
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.912
|1.928
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|0,62
|