***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.06.2021 11:20
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/471 sayılı kararı ile onaylandığı 26.03.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 250.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.06.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941938
BIST
11:461.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.461
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|Önceki Kapanış
|: 1.457
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1.464
En Düşük
1.460
11:468,3437
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
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|Açılış
|: 8,3300
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|Önceki Kapanış
|: 8,4600
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8,4469
En Düşük
8,2851
11:4610,1575
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 514,47
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516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:44
|OYYAT
|22,54
|146.793.371
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LUKSK
|54,05
|12.534.156
|% 8,40
|
|LINK
|34,94
|14.489.204
|% 7,77
|
|MZHLD
|51,30
|2.579.099
|% 6,65
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|16.336.875
|% -9,97
|
|TKURU
|160,00
|2.752.462
|% -8,68
|
|SKTAS
|4,51
|11.733.816
|% -7,01
|
|ATATP
|29,58
|44.013.455
|% -6,45
|
|GARAN
|8,52
|580.199.039
|% 0,47
|
|THYAO
|14,58
|495.529.929
|% 1,04
|
|ASELS
|15,88
|347.901.891
|% 1,15
|
|FENER
|37,28
|321.476.001
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,15
|292.492.330
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,15
|292.492.330
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|161.940.274
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|207.464.017
|% 0,44
|
|GARAN
|8,52
|580.199.039
|% 0,47
|
|TSKB
|1,41
|80.722.585
|% 0,71
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3430
|8,3447
|% -0,99
|
|Euro
|10,1511
|10,1582
|% -1,16
|
|Sterlin
|11,7755
|11,8346
|% -1,15
|
|Frank
|9,2757
|9,3316
|% -1,14
|
|Riyal
|2,2172
|2,2283
|% -1,04
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-1,48
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-6,35
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,68
|72,68
|0,16
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Seans Raporu
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Yüzde 4.08 oranında artışla 5.10 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 360, 040 adet işlem
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