***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
24.11.2021 14:12
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000.-TL (Bir Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2021 tarih ve 15/471 sayılı kararı ile onaylandığı 26.03.2021 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 200.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 22.11.2021 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979425
BIST
15:491.813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
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|: 1.799
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760,92
En Düşük
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|PRKAB
|65,45
|39.823.838
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.137.908
|% 10,00
|
|ATATP
|68,80
|76.742.942
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|11.865.979
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.127.437
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.410.034
|% -9,97
|
|GESAN
|22,88
|61.564.417
|% -9,13
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|ADESE
|0,91
|139.981.808
|% -6,19
|
|GARAN
|11,84
|3.522.990.848
|% 2,33
|
|THYAO
|19,09
|2.698.405.810
|% 1,98
|
|PETKM
|7,99
|1.888.619.027
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,79
|1.864.433.868
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,52
|1.805.930.847
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,52
|1.805.930.847
|% 2,33
|
|GARAN
|11,84
|3.522.990.848
|% 2,33
|
|AKBNK
|6,97
|1.724.523.852
|% 1,01
|
|PETKM
|7,99
|1.888.619.027
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,22
|484.282.235
|% 2,30
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6782
|11,6854
|% -8,76
|
|Euro
|13,0851
|13,0936
|% -9,31
|
|Sterlin
|15,8102
|15,8895
|% -7,60
|
|Frank
|12,6222
|12,6982
|% -7,78
|
|Riyal
|3,1544
|3,1702
|% -7,45
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,21
|
|Altın Gr.
|697
|698
|-40,96
|
|Cumhuriyet
|4.613
|4.683
|-146,00
|
|Tam
|4.583
|4.715
|-151,11
|
|Yarım
|2.215
|2.281
|-73,10
|
|Çeyrek
|1.111
|1.140
|-36,55
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|-0,61
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|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,23
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Seans Raporu
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