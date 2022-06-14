***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.06.2022 17:11
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [GRFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 2.500.000.000-TL (İki Buçuk Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 11/331 sayılı kararı ile onaylandığı 04.03.2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 200.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037224
BIST
17:562.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5617,2857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0241
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5618,0228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0311
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:561.008,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.008,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:54
|MEGAP
|6,49
|49.063.533
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|49.063.533
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.759.317
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.434.320
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.244.285
|% 9,99
|
|ISGYO
|12,87
|220.764.706
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.663.112
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|362.078.479
|% -7,17
|
|BERA
|12,70
|381.141.689
|% -6,00
|
|MOBTL
|1,76
|276.834.467
|% -5,88
|
|THYAO
|46,98
|4.300.750.653
|% -0,04
|
|EREGL
|30,42
|2.269.046.555
|% -2,31
|
|SASA
|44,20
|2.264.942.315
|% 3,71
|
|SISE
|21,84
|2.046.076.490
|% -1,44
|
|KRDMD
|13,02
|1.159.750.690
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,58
|498.778.685
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,62
|764.071.436
|% -2,33
|
|TSKB
|2,20
|362.078.479
|% -7,17
|
|MOBTL
|1,76
|276.834.467
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|367.912.027
|% 1,06
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2776
|17,2875
|% 0,15
|
|Euro
|17,9977
|18,0237
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,6978
|20,8016
|% -0,82
|
|Frank
|17,2188
|17,3225
|% -0,09
|
|Riyal
|4,5918
|4,6148
|% 0,15
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,28
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.699
|6.811
|-7,00
|
|Yarım
|3.289
|3.331
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,04
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,61
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem