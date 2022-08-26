***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
26.08.2022 17:22
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 2.500.000.000-TL (İki Buçuk Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 11/331 sayılı kararı ile onaylandığı 04.03.2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere iki adet 200.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.08.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058606
BIST
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|Değişim
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|| -20,57
|Açılış
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3.116
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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|VAKBN
|6,05
|208.306.624
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.377.420
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|762.847
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.201.500.923
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|85.947.716
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|51.567.007
|% -9,99
|
|KLNMA
|18,58
|3.119.497
|% -9,98
|
|SILVR
|28,36
|4.845.442
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|12.444.021
|% -9,93
|
|SANFM
|14,73
|70.199.511
|% -9,91
|
|AKBNK
|12,47
|7.222.846.911
|% 4,09
|
|ISCTR
|7,87
|6.896.804.215
|% 0,38
|
|YKBNK
|7,13
|6.378.080.912
|% 8,69
|
|THYAO
|70,35
|5.424.259.261
|% 0,07
|
|GARAN
|25,30
|5.259.502.411
|% -1,79
|
|EKGYO
|3,99
|3.857.228.968
|% 3,91
|
|YKBNK
|7,13
|6.378.080.912
|% 8,69
|
|ISCTR
|7,87
|6.896.804.215
|% 0,38
|
|AKBNK
|12,47
|7.222.846.911
|% 4,09
|
|ZOREN
|3,03
|974.393.850
|% 5,94
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1754
|18,1853
|% 0,12
|
|Euro
|18,2437
|18,2561
|% 0,66
|
|Sterlin
|21,4304
|21,5378
|% -0,03
|
|Frank
|18,8152
|18,9286
|% 0,16
|
|Riyal
|4,8237
|4,8479
|% 0,05
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-12,81
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.846
|6.907
|-24,00
|
|Yarım
|3.336
|3.377
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,05
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|B. Petrol
|99
|99
|0,12
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Seans Raporu
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Yüzde 5.73 oranında artışla 47.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 639, 974 adet işlem
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17:47FLAP
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