***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
29.11.2022 17:21
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 2.500.000.000-TL (İki Buçuk Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarih ve 11/331 sayılı kararı ile onaylandığı 04.03.2022 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 300.000.000 TL ve bir adet 400.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.11.2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurularımız Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgeleri ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082940
BIST
18:054.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 39,25
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.988
En Düşük
4.817
18:0518,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
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18,6908
En Düşük
18,5952
18:0519,2922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0338
|Açılış
|: 19,2800
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|Önceki Kapanış
|: 19,4700
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19,4087
En Düşük
19,2409
18:051.050,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 7,83
|Açılış
|: 1.050,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSGY
|6,38
|187.501.896
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|98.608.132
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.698.279
|% 10,00
|
|MRGYO
|4,62
|110.400.516
|% 10,00
|
|SODSN
|35,22
|1.928.243
|% 9,99
|
|PRDGS
|15,66
|111.060.106
|% -10,00
|
|ISATR
|325.800,00
|325.800
|% -10,00
|
|EDIP
|8,34
|109.388.749
|% -9,94
|
|SEGYO
|3,17
|356.161.449
|% -9,94
|
|BAYRK
|9,63
|74.128.202
|% -8,81
|
|THYAO
|120,50
|12.505.041.823
|% 4,69
|
|SISE
|38,78
|7.768.701.925
|% -3,82
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|EKGYO
|6,99
|4.393.336.769
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,71
|1.046.833.261
|% -0,73
|
|YKBNK
|11,87
|4.384.034.161
|% -0,25
|
|ISCTR
|10,29
|3.273.771.550
|% -0,39
|
|KRDMD
|14,72
|4.637.108.464
|% 2,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6350
|18,6426
|% 0,09
|
|Euro
|19,2688
|19,2922
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,2876
|22,3993
|% 0,45
|
|Frank
|19,5193
|19,6369
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|12,07
|
|Altın Gr.
|1.049
|1.050
|7,35
|
|Cumhuriyet
|6.994
|7.099
|5,00
|
|Tam
|7.012
|7.079
|43,00
|
|Yarım
|3.401
|3.461
|21,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,32
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,77
|0,22
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|0,69
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Seans Raporu
18:05
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17:59SUNTK
Yüzde 5.08 oranında artışla 58.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 428, 062 adet işlem
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17:58ENSRI
Yüzde 7.73 oranında artışla 32.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 039, 137 adet işlem
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17:57CRFSA
Yüzde 7.50 oranında artışla 68.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 346, 649 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 4, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 94 üstünde . İşlem hacmi 101, 483.00 milyon TL de
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17:56LKMNH
Yüzde 8.01 oranında artışla 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 125, 276 adet işlem