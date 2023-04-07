***EMVAR* *GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.04.2023 11:17
***EMVAR******GRFIN*** EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olarak yer alacağı ve şirketimiz tarafından, yurt içinde, 1.000.000.000-TL (Br Milyar Türk Lirası) ile sınırlı olarak, tertipler halinde, Türk Lirası cinsinden, 1-60 ay aralığındaki vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde (III-61.1) öngörülen Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikası yapısına dayalı olarak, yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2023 tarih ve 20/402 sayılı kararı ile onaylandığı 03.04.2023 tarihinde duyurulmuştu.
Söz konusu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Garanti Finansal Kiralama A.Ş.'nin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer alacağı, yurtiçinde, Yönetim Sözleşmesine dayalı, azami 5 yıl vadeli, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satılmak üzere bir adet 200.000.000 TL nominal tutarında kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.04.2023 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133391
BIST
13:064.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,41
|Açılış
|: 4.921
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|Önceki Kapanış
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4.944
En Düşük
4.909
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En Yüksek
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|Açılış
|: 19,6050
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
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1.245,04
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:06
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|16.131.853
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|35.379.190
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.874.506
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.692.187
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,10
|62.984.299
|% -8,31
|
|ONCSM
|120,00
|98.499.536
|% -7,12
|
|POLTK
|2.088,40
|20.668.949
|% -5,26
|
|CASA
|141,10
|28.220
|% -4,98
|
|DITAS
|27,80
|10.820.793
|% -4,14
|
|KOZAL
|21,76
|1.477.219.313
|% 1,68
|
|THYAO
|127,90
|1.439.261.704
|% 0,55
|
|ASTOR
|58,40
|1.402.416.513
|% -0,60
|
|GESAN
|73,50
|1.327.950.258
|% 8,73
|
|AKFYE
|15,15
|1.049.715.295
|% 1,00
|
|EKGYO
|6,58
|757.377.044
|% 2,65
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|AKFYE
|15,15
|1.049.715.295
|% 1,00
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|KOZAL
|21,76
|1.477.219.313
|% 1,68
|
|YYAPI
|2,98
|180.783.933
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,51
|138.687.920
|% 0,00
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2528
|19,2575
|% 0,03
|
|Euro
|21,0050
|21,0525
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,8831
|24,0029
|% 0,07
|
|Frank
|21,2053
|21,3330
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1178
|5,1435
|% 0,06
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|0,96
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.513
|8.569
|6,00
|
|Yarım
|4.158
|4.193
|3,00
|
|Çeyrek
|2.079
|2.097
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
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|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
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|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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