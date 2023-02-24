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***EMVAR* *HALKB* *AKTIF* *ARCLK* *TCRYT* *DNFIN* *DENFA* *TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

24.02.2023 17:39
***EMVAR* *HALKB* *AKTIF* *ARCLK* *TCRYT* *DNFIN* *DENFA* *TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının


***EMVAR******HALKB******AKTIF******ARCLK******TCRYT******DNFIN******DENFA******TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, HALKB, TATGD, ARCLK, AKTIF, DENFA, DNFIN, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD82330 100.000.000 24.02.2023 18.08.2023 28.02.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL52330 868.700.000 24.02.2023 18.05.2023 28.02.2023
- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSTATK32514 620.000.000 24.02.2023 05.03.2025 28.02.2023
- Arçelik A.Ş. ARCLK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFARCL82324 1.400.000.000 24.02.2023 22.08.2023 28.02.2023
- Aktif Yatırım Bankası A.Ş. AKTIF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYB52343 125.000.000 24.02.2023 26.05.2023 28.02.2023
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK52311 152.000.000 24.02.2023 31.05.2023 28.02.2023
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK52341 124.000.000 24.02.2023 26.05.2023 28.02.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKA2341 50.000.000 24.02.2023 15.12.2023 28.02.2023


İlgili Şirketler [TCRYT, HALKB, TATGD, ARCLK, AKTIF, DENFA, DNFIN, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116737


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AFYON 11,23 1.216.179.993 % 9,99  
OZSUB 14,97 62.744.786 % 9,99  
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Cumhuriyet 7.468 7.581 -23,00  
Tam 7.494 7.564 -60,00  
Yarım 3.661 3.702 -29,00  
Çeyrek 1.831 1.851 -14,00  
Gümüş.Ons 20,85 20,88 -0,48  
Gümüş Gr. 12,65 12,66 -0,30  
B. Petrol 82,65 82,65 0,44  
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