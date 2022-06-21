Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EMVAR* *ISFAK* *TMKS* *ZOREN* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

21.06.2022 17:24
***EMVAR* *ISFAK* *TMKS* *ZOREN* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve


***EMVAR******ISFAK******TMKS******ZOREN******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EMVAR, ISFAK, TMKS, YKFKT, ZOREN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK92315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA62216 FİNANSMAN BONOSU 21/06/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF62230 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 21/06/2022 İtfa
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF62228 FİNANSMAN BONOSU 21/06/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2215 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038507


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.574
Değişim :  -0,06% |  -1,56
Açılış :  2.572  
Önceki Kapanış :  2.576  
En Yüksek
2.587 En Düşük
2.552
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 12,87 421.444.981 % 10,00  
BAYRK 6,71 30.091.856 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
BALAT 13,12 1.440.668 % 9,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,3386 17,3407 % 0,01  
Euro 18,3450 18,3729 % 0,58  
Sterlin 21,2011 21,3074 % -0,08  
Frank 17,9544 18,0626 % 0,50  
Riyal 4,6085 4,6316 % 0,06  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 3,99  
Altın Gr. 1.024 1.025 3,04  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.800 6.911 24,00  
Yarım 3.339 3.380 11,00  
Çeyrek 1.672 1.690 6,00  
Gümüş.Ons 21,43 21,46 -0,25  
Gümüş Gr. 11,96 11,97 -0,13  
B. Petrol 111 111 -3,62  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru