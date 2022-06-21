***EMVAR* *ISFAK* *TMKS* *ZOREN* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***EMVAR******ISFAK******TMKS******ZOREN******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler EMVAR, ISFAK, TMKS, YKFKT, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK92315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA62216 FİNANSMAN BONOSU 21/06/2022 İtfaBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF62230 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 21/06/2022 İtfaYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF62228 FİNANSMAN BONOSU 21/06/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2215 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038507BIST