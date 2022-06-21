***EMVAR* *ISFAK* *TMKS* *ZOREN* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
21.06.2022 17:24
***EMVAR******ISFAK******TMKS******ZOREN******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EMVAR, ISFAK, TMKS, YKFKT, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK92315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA62216 FİNANSMAN BONOSU 21/06/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF62230 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 21/06/2022 İtfa
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF62228 FİNANSMAN BONOSU 21/06/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2215 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038507
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1059
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.024,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.024,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3386
|17,3407
|% 0,01
|
|Euro
|18,3450
|18,3729
|% 0,58
|
|Sterlin
|21,2011
|21,3074
|% -0,08
|
|Frank
|17,9544
|18,0626
|% 0,50
|
|Riyal
|4,6085
|4,6316
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|3,99
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|3,04
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.800
|6.911
|24,00
|
|Yarım
|3.339
|3.380
|11,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,46
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,97
|-0,13
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,62
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
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17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, SAHOL
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKIM, BAYRK, DGGYO