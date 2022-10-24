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***EMVAR* *KORTS* *A1CAP* *TUPRS* *HEKTS* *KTKVK* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

24.10.2022 17:40
***EMVAR* *KORTS* *A1CAP* *TUPRS* *HEKTS* *KTKVK* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Y


***EMVAR******KORTS******A1CAP******TUPRS******HEKTS******KTKVK******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler A1CAP, EMVAR, HEKTS, KORTS, KTKVK, TUPRS, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CPE2229 FİNANSMAN BONOSU 24/10/2022 İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK22312 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRFHEKTE2213 FİNANSMAN BONOSU 24/10/2022 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE2268 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE2268 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS12313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/10/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2263 FİNANSMAN BONOSU 24/10/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073660


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ULAS 7,70 10.196.363 % 10,00  
DAPGM 59,95 96.657.702 % 10,00  
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