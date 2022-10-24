***EMVAR* *KORTS* *A1CAP* *TUPRS* *HEKTS* *KTKVK* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***EMVAR******KORTS******A1CAP******TUPRS******HEKTS******KTKVK******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler A1CAP, EMVAR, HEKTS, KORTS, KTKVK, TUPRS, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A1CAP TRFA1CPE2229 FİNANSMAN BONOSU 24/10/2022 İtfaEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK22312 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRFHEKTE2213 FİNANSMAN BONOSU 24/10/2022 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE2268 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2022 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVKE2268 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TUPRS TRSTPRS12313 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/10/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKE2263 FİNANSMAN BONOSU 24/10/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073660BIST