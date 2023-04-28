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***EMVAR* *NRBNK* *HALKB* *QNBFB* *A1CAP* *MEKMD* *GZNMI* *GLBMD* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye

28.04.2023 17:48
***EMVAR* *NRBNK* *HALKB* *QNBFB* *A1CAP* *MEKMD* *GZNMI* *GLBMD* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Ara


***EMVAR******NRBNK******HALKB******QNBFB******A1CAP******MEKMD******GZNMI******GLBMD******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFB, LIDFA, GZNMI, NRBNK, HALKB, GLBMD, A1CAP, MEKMD, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK72327 602.510.000 28.04.2023 07.07.2023 03.05.2023
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK92317 50.000.000 28.04.2023 05.09.2023 03.05.2023
- Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. GZNMI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGZNM72312 30.000.000 28.04.2023 12.07.2023 03.05.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL72338 150.000.000 28.04.2023 27.07.2023 03.05.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL72346 200.000.000 28.04.2023 07.07.2023 03.05.2023
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK72318 31.600.000 28.04.2023 05.07.2023 03.05.2023
- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CPE2328 50.000.000 28.04.2023 24.10.2023 03.05.2023
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MEKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMKSA72316 50.000.000 28.04.2023 28.07.2023 03.05.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK72325 180.000.000 28.04.2023 27.07.2023 03.05.2023


İlgili Şirketler [QNBFB, LIDFA, GZNMI, NRBNK, HALKB, GLBMD, A1CAP, MEKMD, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143127


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PAGYO 26,48 20.608.887 % 9,97  
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Tam 9.125 9.430 148,00  
Yarım 4.454 4.584 46,00  
Çeyrek 2.234 2.299 20,00  
Gümüş.Ons 25,02 25,04 0,11  
Gümüş Gr. 15,60 15,61 0,02  
B. Petrol 80,02 80,02 1,80  
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