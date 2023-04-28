***EMVAR* *NRBNK* *HALKB* *QNBFB* *A1CAP* *MEKMD* *GZNMI* *GLBMD* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye
28.04.2023 17:48
***EMVAR******NRBNK******HALKB******QNBFB******A1CAP******MEKMD******GZNMI******GLBMD******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [QNBFB, LIDFA, GZNMI, NRBNK, HALKB, GLBMD, A1CAP, MEKMD, EMVAR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK72327 602.510.000 28.04.2023 07.07.2023 03.05.2023
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK92317 50.000.000 28.04.2023 05.09.2023 03.05.2023
- Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. GZNMI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGZNM72312 30.000.000 28.04.2023 12.07.2023 03.05.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL72338 150.000.000 28.04.2023 27.07.2023 03.05.2023
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL72346 200.000.000 28.04.2023 07.07.2023 03.05.2023
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK72318 31.600.000 28.04.2023 05.07.2023 03.05.2023
- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CPE2328 50.000.000 28.04.2023 24.10.2023 03.05.2023
- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MEKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFMKSA72316 50.000.000 28.04.2023 28.07.2023 03.05.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK72325 180.000.000 28.04.2023 27.07.2023 03.05.2023
İlgili Şirketler [QNBFB, LIDFA, GZNMI, NRBNK, HALKB, GLBMD, A1CAP, MEKMD, EMVAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143127
BIST