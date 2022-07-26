***EMVAR* *NRBNK* *ZKBVK* *KNTFA* *HLVKS* *BRKT* *TCRYT* *KTKVK* *FSDAT* *ISFIN* *BRKVY* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira









***EMVAR******NRBNK******ZKBVK******KNTFA******HLVKS******BRKT******TCRYT******KTKVK******FSDAT******ISFIN******BRKVY******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [KTKVK, HLVKS, TCRYT, BRKVY, NURVK, ZKBVK, NRBNK, FSDAT, EMVAR, ISFIN, KNTFA, BRKT]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVKE2227 300.000.000 26.07.2022 11.10.2022 28.07.2022- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAE2215 100.000.000 26.07.2022 25.10.2022 28.07.2022- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD92230 50.000.000 26.07.2022 27.09.2022 28.07.2022- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYSE2213 13.700.000 26.07.2022 26.10.2022 28.07.2022- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA12319 50.000.000 26.07.2022 24.01.2023 28.07.2022- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVKE2237 500.000.000 26.07.2022 26.10.2022 28.07.2022- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLE2224 150.000.000 26.07.2022 25.10.2022 28.07.2022- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSNURL72422 300.000.000 26.07.2022 29.07.2024 28.07.2022- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT92214 50.000.000 26.07.2022 26.09.2022 28.07.2022- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK12347 100.000.000 26.07.2022 10.01.2023 28.07.2022- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFNE2227 300.000.000 26.07.2022 31.10.2022 28.07.2022- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF92236 11.000.000 26.07.2022 19.09.2022 28.07.2022- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTE2216 125.000.000 18.10.2021 21.10.2022 28.07.2022İlgili Şirketler [KTKVK, HLVKS, TCRYT, BRKVY, NURVK, ZKBVK, NRBNK, FSDAT, EMVAR, ISFIN, KNTFA, BRKT]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047822BIST