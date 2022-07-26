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***EMVAR* *NRBNK* *ZKBVK* *KNTFA* *HLVKS* *BRKT* *TCRYT* *KTKVK* *FSDAT* *ISFIN* *BRKVY* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

26.07.2022 18:02
***EMVAR* *NRBNK* *ZKBVK* *KNTFA* *HLVKS* *BRKT* *TCRYT* *KTKVK* *FSDAT* *ISFIN* *BRKVY* *NURVK*** BORSA İSTAN


***EMVAR******NRBNK******ZKBVK******KNTFA******HLVKS******BRKT******TCRYT******KTKVK******FSDAT******ISFIN******BRKVY******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [KTKVK, HLVKS, TCRYT, BRKVY, NURVK, ZKBVK, NRBNK, FSDAT, EMVAR, ISFIN, KNTFA, BRKT]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVKE2227 300.000.000 26.07.2022 11.10.2022 28.07.2022
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKAE2215 100.000.000 26.07.2022 25.10.2022 28.07.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD92230 50.000.000 26.07.2022 27.09.2022 28.07.2022
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYSE2213 13.700.000 26.07.2022 26.10.2022 28.07.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA12319 50.000.000 26.07.2022 24.01.2023 28.07.2022
- Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ZKBVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDZKVKE2237 500.000.000 26.07.2022 26.10.2022 28.07.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLE2224 150.000.000 26.07.2022 25.10.2022 28.07.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSNURL72422 300.000.000 26.07.2022 29.07.2024 28.07.2022
- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT92214 50.000.000 26.07.2022 26.09.2022 28.07.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK12347 100.000.000 26.07.2022 10.01.2023 28.07.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFNE2227 300.000.000 26.07.2022 31.10.2022 28.07.2022
- Kent Faktoring A.Ş. KNTFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKNTF92236 11.000.000 26.07.2022 19.09.2022 28.07.2022
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTE2216 125.000.000 18.10.2021 21.10.2022 28.07.2022


İlgili Şirketler [KTKVK, HLVKS, TCRYT, BRKVY, NURVK, ZKBVK, NRBNK, FSDAT, EMVAR, ISFIN, KNTFA, BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047822


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AYES 22,66 1.348.388 % 10,00  
YEOTK 93,05 138.809.131 % 9,99  
EMNIS 36,32 1.608.091 % 9,99  
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Altın Gr. 989 989 3,23  
Cumhuriyet 6.633 6.733 7,00  
Tam 6.654 6.734 21,00  
Yarım 3.242 3.292 10,00  
Çeyrek 1.626 1.646 6,00  
Gümüş.Ons 18,63 18,67 0,03  
Gümüş Gr. 10,72 10,74 0,04  
B. Petrol 102 102 2,36  
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