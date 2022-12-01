***EMVAR* *PHLLP* *NRBNK* *KOCFN* *KATVK* *A1CAP* *TCRYT* *FSDAT* *YKBNK* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem









***EMVAR******PHLLP******NRBNK******KOCFN******KATVK******A1CAP******TCRYT******FSDAT******YKBNK******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [FSDAT, TCRYT, LIDFA, PHLLP, NRBNK, A1CAP, KATVK, YKBNK, EMVAR, KOCFN]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT62316 50.000.000 01.12.2022 02.06.2023 05.12.2022- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD42326 100.000.000 01.12.2022 17.04.2023 05.12.2022- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK32313 30.000.000 01.12.2022 02.03.2023 05.12.2022- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM22327 64.310.000 01.12.2022 16.02.2023 05.12.2022- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL22333 55.000.000 01.12.2022 28.02.2023 05.12.2022- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP52321 75.000.000 01.12.2022 29.05.2023 05.12.2022- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLM62317 156.400.000 01.12.2022 02.06.2023 05.12.2022- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32351 308.500.000 01.12.2022 22.03.2023 05.12.2022- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKA2325 200.000.000 01.12.2022 07.12.2023 05.12.2022- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTF12412 140.000.000 01.12.2022 03.01.2024 05.12.2022İlgili Şirketler [FSDAT, TCRYT, LIDFA, PHLLP, NRBNK, A1CAP, KATVK, YKBNK, EMVAR, KOCFN]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083711BIST