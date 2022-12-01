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***EMVAR* *PHLLP* *NRBNK* *KOCFN* *KATVK* *A1CAP* *TCRYT* *FSDAT* *YKBNK* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

01.12.2022 17:42
***EMVAR* *PHLLP* *NRBNK* *KOCFN* *KATVK* *A1CAP* *TCRYT* *FSDAT* *YKBNK* *LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***EMVAR******PHLLP******NRBNK******KOCFN******KATVK******A1CAP******TCRYT******FSDAT******YKBNK******LIDFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [FSDAT, TCRYT, LIDFA, PHLLP, NRBNK, A1CAP, KATVK, YKBNK, EMVAR, KOCFN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. FSDAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFSDT62316 50.000.000 01.12.2022 02.06.2023 05.12.2022
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD42326 100.000.000 01.12.2022 17.04.2023 05.12.2022
- Lider Faktoring A.Ş. LIDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFLDFK32313 30.000.000 01.12.2022 02.03.2023 05.12.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM22327 64.310.000 01.12.2022 16.02.2023 05.12.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL22333 55.000.000 01.12.2022 28.02.2023 05.12.2022
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP52321 75.000.000 01.12.2022 29.05.2023 05.12.2022
- Katılım Varlık Kiralama A.Ş. KATVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTLM62317 156.400.000 01.12.2022 02.06.2023 05.12.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32351 308.500.000 01.12.2022 22.03.2023 05.12.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKA2325 200.000.000 01.12.2022 07.12.2023 05.12.2022
- Koç Finansman A.Ş. KOCFN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKCTF12412 140.000.000 01.12.2022 03.01.2024 05.12.2022


İlgili Şirketler [FSDAT, TCRYT, LIDFA, PHLLP, NRBNK, A1CAP, KATVK, YKBNK, EMVAR, KOCFN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083711


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Tam 7.184 7.253 98,00  
Yarım 3.484 3.546 48,00  
Çeyrek 1.748 1.772 24,00  
Gümüş.Ons 22,49 22,52 0,31  
Gümüş Gr. 13,47 13,49 0,19  
B. Petrol 88,53 88,53 1,56  
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