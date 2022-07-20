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***EMVAR* *PHLLP* *NRBNK* *KORTS* *ISKMD* *GARFA* *SMRFA* *KFKTF* *ISFIN* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem

20.07.2022 17:48
***EMVAR* *PHLLP* *NRBNK* *KORTS* *ISKMD* *GARFA* *SMRFA* *KFKTF* *ISFIN* *AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçl


***EMVAR******PHLLP******NRBNK******KORTS******ISKMD******GARFA******SMRFA******KFKTF******ISFIN******AKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [PHLLP, NRBNK, GARFA, SMRFA, AKBNK, EMVAR, ISKMD, KORTS, KFKTF, ISFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM92247 82.440.000 20.07.2022 09.09.2022 22.07.2022
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURLE2216 250.000.000 20.07.2022 19.10.2022 22.07.2022
- Garanti Faktoring A.Ş. GARFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRFAE2217 195.000.000 20.07.2022 26.10.2022 22.07.2022
- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMFE2214 15.000.000 20.07.2022 19.10.2022 22.07.2022
- Akbank T.A.Ş. AKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKBKE2220 1.000.000.000 20.07.2022 27.10.2022 22.07.2022
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVK12339 50.000.000 20.07.2022 06.01.2023 22.07.2022
- Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM92218 114.680.000 20.07.2022 23.09.2022 22.07.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFKORTA2213 59.070.000 20.07.2022 14.12.2022 22.07.2022
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORT92315 33.720.000 20.07.2022 14.09.2023 22.07.2022
- Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. KFKTF Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKFTF82319 110.000.000 20.07.2022 03.08.2023 22.07.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFNE2219 250.000.000 20.07.2022 27.10.2022 22.07.2022


İlgili Şirketler [PHLLP, NRBNK, GARFA, SMRFA, AKBNK, EMVAR, ISKMD, KORTS, KFKTF, ISFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047028


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Altın Gr. 967 967 0,78  
Cumhuriyet 6.553 6.652 22,00  
Tam 6.572 6.644 13,00  
Yarım 3.203 3.247 6,00  
Çeyrek 1.606 1.624 3,00  
Gümüş.Ons 18,89 18,91 0,15  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,09  
B. Petrol 106 106 -1,54  
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