***EMVAR* *TTKOM* *HALKB* *VAKFA* *EKTVK* *TMKS* *ZOREN* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
20.09.2022 17:56
***EMVAR******TTKOM******HALKB******VAKFA******EKTVK******TMKS******ZOREN******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler EKTVK, EMVAR, NURVK, HALKB, TMKS, TTKOM, VAKFA, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52316 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92288 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92288 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK92315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF92211 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 20/09/2022 İtfa
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTKOM TRFTTLK92215 FİNANSMAN BONOSU 20/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS92216 FİNANSMAN BONOSU 20/09/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2215 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/09/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064293
BIST