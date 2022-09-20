***EMVAR* *TTKOM* *HALKB* *VAKFA* *EKTVK* *TMKS* *ZOREN* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***EMVAR******TTKOM******HALKB******VAKFA******EKTVK******TMKS******ZOREN******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler EKTVK, EMVAR, NURVK, HALKB, TMKS, TTKOM, VAKFA, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52316 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92288 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS92288 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş. EMVAR TRDEMVK92315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA92212 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 20/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 20/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKF92211 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 20/09/2022 İtfaTÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTKOM TRFTTLK92215 FİNANSMAN BONOSU 20/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS92216 FİNANSMAN BONOSU 20/09/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNK2215 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 20/09/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064293BIST