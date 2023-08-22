***ENERY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
22.08.2023 17:20
***ENERY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Enerya Enerji payları, 23/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 145.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ENERYA ENERJI XUTUM 23/08/2023
ENERYA ENERJI XTUMY 23/08/2023
ENERYA ENERJI XYLDZ 23/08/2023
ENERYA ENERJI XHARZ 23/08/2023
ENERYA ENERJI XUHIZ 23/08/2023
ENERYA ENERJI XELKT 23/08/2023
ENERYA ENERJI XSIST 23/08/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188300
BIST