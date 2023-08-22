***ENERY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ENERY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ENERY]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarEnerya Enerji payları, 23/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 145.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %27 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiENERYA ENERJI XUTUM 23/08/2023ENERYA ENERJI XTUMY 23/08/2023ENERYA ENERJI XYLDZ 23/08/2023ENERYA ENERJI XHARZ 23/08/2023ENERYA ENERJI XUHIZ 23/08/2023ENERYA ENERJI XELKT 23/08/2023ENERYA ENERJI XSIST 23/08/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188300BIST