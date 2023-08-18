***ENERY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
18.08.2023 18:10
***ENERY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ENERY]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/08/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Enerya Enerji A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
39.000.000
Baz Fiyat (TL)
88,76
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/08/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
14-15-16/08/2023
Açıklamalar
Enerya Enerji A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 145.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 39.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 23/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 88,76 TL/pay baz fiyat, "ENERY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187228
BIST
'
18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: -3,24%
|| -251,18
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
18:0527,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0287
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
18:0529,5330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0402
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
18:051.645,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.645,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|5.841,10
|715.670.607
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
|
|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
|
|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
|
|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
|
|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
|
|KERVT
|11,29
|243.980.675
|% -9,54
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 3,25
|
|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0862
|27,0994
|% 0,07
|
|Euro
|29,4809
|29,4983
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,4369
|34,6096
|% 0,08
|
|Frank
|30,6108
|30,7952
|% -0,30
|
|Riyal
|7,2044
|7,2405
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-0,73
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|0,88
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.062
|11.146
|18,00
|
|Yarım
|5.548
|5.598
|9,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.799
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,05
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem