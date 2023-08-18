***ENERY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***ENERY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ENERY]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi18/08/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıEnerya Enerji A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)39.000.000Baz Fiyat (TL)88,76İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih23/08/2023Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi14-15-16/08/2023AçıklamalarEnerya Enerji A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 145.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 39.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 23/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 88,76 TL/pay baz fiyat, "ENERY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187228BIST