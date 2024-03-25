***ENERY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2024 10:50
***ENERY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ENERY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENERY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261795
BIST
'
11:539.233
En Düşük
|Değişim
|: 1,34%
|| 121,81
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.234
11:5332,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1836
|Açılış
|: 32,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
11:5334,7901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1876
|Açılış
|: 35,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
11:532.237,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 11,63
|Açılış
|: 2.237,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.250,28
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler11:51
|OYAYO
|40,48
|10.022.260
|% 10,00
|
|CANTE
|18,49
|278.297.318
|% 9,99
|
|VRGYO
|56,15
|59.327.922
|% 9,99
|
|ODINE
|39,92
|2.630.808
|% 9,97
|
|DESPC
|70,15
|58.561.952
|% 9,95
|
|KLNMA
|17,00
|1.010.769
|% -6,59
|
|PEKGY
|14,83
|634.614.724
|% -5,42
|
|INFO
|11,88
|39.751.340
|% -5,41
|
|MARBL
|18,05
|86.747.182
|% -4,85
|
|EKIZ
|71,00
|437.431
|% -4,70
|
|THYAO
|294,00
|4.017.957.636
|% 0,94
|
|YKBNK
|27,46
|1.586.662.804
|% 3,08
|
|MOGAN
|20,52
|1.113.017.334
|% -3,39
|
|TUPRS
|172,30
|1.092.442.207
|% 0,17
|
|ODAS
|9,50
|1.075.147.464
|% 7,10
|
|ODAS
|9,50
|1.075.147.464
|% 7,10
|
|ZOREN
|5,79
|559.149.870
|% 9,87
|
|YKBNK
|27,46
|1.586.662.804
|% 3,08
|
|MOGAN
|20,52
|1.113.017.334
|% -3,39
|
|EKGYO
|10,13
|493.582.660
|% 1,00
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1464
|32,1520
|% 0,58
|
|Euro
|34,7837
|34,8120
|% 0,61
|
|Sterlin
|41,0641
|41,2699
|% -0,46
|
|Frank
|36,2747
|36,4566
|% -0,56
|
|Riyal
|8,6967
|8,7403
|% -0,41
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,66
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|902,28
|903,57
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,03
|1.005,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,98
|84,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.164,71
|2.165,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06XU100
Endeks 9, 223 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 35, 459.00 milyon TL de
-
12:06ASUZU
Yüzde 9.99 oranında artışla 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 361, 326 adet işlem
-
12:05AKENR
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 690, 389 adet işlem
-
12:04KARTN
Yüzde 8.52 oranında artışla 160.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 996 adet işlem
-
12:03SONME
Yüzde 7.66 oranında artışla 82.90 lira fiyatla işlem gören hissede 76, 838 adet işlem