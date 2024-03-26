***ENERY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 15:04
***ENERY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENERY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262526
BIST
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17:308.780
En Düşük
|Değişim
|: -2,76%
|| -249,47
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.772
En Yüksek
9.049
17:3032,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0891
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3034,9518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0692
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:302.259,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 15,20
|Açılış
|: 2.259,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:28
|IZMDC
|6,71
|233.983.413
|% 10,00
|
|AKENR
|11,66
|28.094.712
|% 10,00
|
|DOBUR
|194,00
|55.342.193
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|88.028.857
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|79.288.586
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,60
|22.411.461
|% -53,68
|
|KONYA
|10.117,50
|675.039.003
|% -9,99
|
|PEKGY
|12,71
|635.085.305
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|SRVGY
|277,25
|54.609.305
|% -9,98
|
|THYAO
|282,25
|6.686.851.770
|% -1,22
|
|ZOREN
|5,45
|4.802.975.513
|% -5,87
|
|AKBNK
|44,04
|4.545.190.843
|% -0,10
|
|PETKM
|21,30
|4.543.404.014
|% -9,97
|
|YKBNK
|26,58
|4.044.967.443
|% -1,99
|
|ZOREN
|5,45
|4.802.975.513
|% -5,87
|
|ISCTR
|11,19
|4.016.953.026
|% -1,93
|
|PETKM
|21,30
|4.543.404.014
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,38
|1.532.119.640
|% -3,50
|
|YKBNK
|26,58
|4.044.967.443
|% -1,99
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1933
|32,1970
|% 0,28
|
|Euro
|34,9423
|34,9523
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,9326
|41,1378
|% -0,17
|
|Frank
|35,8890
|36,0689
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6424
|8,6858
|% -0,11
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,55
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|902,88
|905,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,75
|1.001,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,86
|85,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,35
|2.182,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
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17:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -236, 87 kaybederek (% -2.43 ) 9, 507
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