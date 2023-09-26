***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.09.2023 18:30
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 145.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.08.2023 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapılmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda, SPK'ya yapılan ilgili başvurumuz SPK'nın 26.09.2023 (bugün) tarih ve E-29833736-105.01.01.01-42572 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197480
BIST
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18:058.242
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -62,57
|Açılış
|: 8.369
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|Önceki Kapanış
|: 8.305
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8.241
En Yüksek
8.390
18:0527,2676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0618
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
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27,4538
En Düşük
27,1436
18:0528,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 28,9000
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|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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29,1359
En Düşük
28,7845
18:051.665,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -10,54
|Açılış
|: 1.665,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOZDE
|32,12
|152.516.726
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|114.590.327
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|87.068.386
|% 10,00
|
|KUVVA
|66,00
|9.175.076
|% 10,00
|
|MAKIM
|58,30
|116.585.901
|% 10,00
|
|MIATK
|711,60
|277.202.655
|% -9,99
|
|SNPAM
|46,76
|4.760.690
|% -9,99
|
|KSTUR
|803,30
|2.618.752
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|111.498.682
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|THYAO
|227,50
|11.387.047.358
|% -2,15
|
|TUPRS
|169,70
|10.760.314.595
|% 2,23
|
|SASA
|50,45
|9.327.827.803
|% 9,91
|
|ISCTR
|24,74
|6.767.444.861
|% -1,67
|
|HEKTS
|25,76
|5.774.782.658
|% 7,96
|
|ZOREN
|5,41
|4.798.454.404
|% 6,71
|
|ALBRK
|4,01
|1.472.177.700
|% -0,50
|
|KATMR
|2,30
|862.589.996
|% -7,26
|
|YKBNK
|17,08
|5.347.122.492
|% -0,12
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2451
|27,2676
|% 0,23
|
|Euro
|28,8264
|28,8674
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,0660
|33,2319
|% -0,18
|
|Frank
|29,6745
|29,8532
|% -0,13
|
|Riyal
|7,2428
|7,2792
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-14,36
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.666
|-10,54
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.048
|11.147
|-51,00
|
|Yarım
|5.541
|5.597
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.798
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,97
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,12
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 78 kaybederek (% -0.03 ) 8, 715
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, ALBRK, KATMR
-
17:59XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 166, 397.00 milyon TL de
-
17:59KATMR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 460, 137 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 476, 767 adet işlem