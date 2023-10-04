***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 145.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.08.2023 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapılmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda, SPK'ya yapılan ilgili başvurumuz SPK'nın 26.09.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-42572 sayılı yazısı ile onaylanmıştı. SPK izin yazısına istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin tadil metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 04.10.2023 (bugün) tarihinde tescil edilmiş olup, 04.10.2023 tarihli ve 10928 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199683BIST