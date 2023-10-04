***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.10.2023 18:31
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL'den 145.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin işlemlerin tamamlanması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.08.2023 tarihli kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapılmasına ve SPK'nın uygun görüşünün alınmasını müteakip sermaye artırım işleminin genel kurul kararı aranmaksızın 10 gün içinde İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil ve Türkiye Sicil Gazetesi nezdinde ilan edilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda, SPK'ya yapılan ilgili başvurumuz SPK'nın 26.09.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-42572 sayılı yazısı ile onaylanmıştı. SPK izin yazısına istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin tadil metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 04.10.2023 (bugün) tarihinde tescil edilmiş olup, 04.10.2023 tarihli ve 10928 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199683
BIST
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18:058.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,12%
|| -180,40
|Açılış
|: 8.524
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|Önceki Kapanış
|: 8.514
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8.329
En Yüksek
8.533
18:0527,5678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 27,6300
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|Önceki Kapanış
|: 27,5600
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27,6709
En Düşük
27,4339
18:0529,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2487
|Açılış
|: 29,0000
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|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.615,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,47
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
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1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAYSE
|49,72
|1.817.149.460
|% 10,00
|
|KUVVA
|79,75
|276.689.395
|% 10,00
|
|ICUGS
|9,02
|5.141.904
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|16.356.667
|% 10,00
|
|ATATP
|67,65
|246.597.568
|% 10,00
|
|QNBFB
|294,60
|26.063.557
|% -9,99
|
|SNPAM
|50,65
|1.456.593
|% -9,96
|
|ORMA
|122,10
|2.379.991
|% -9,96
|
|AKFYE
|19,70
|2.094.842.783
|% -8,37
|
|ISYAT
|11,33
|180.499.677
|% -7,89
|
|THYAO
|238,50
|9.040.917.210
|% -3,71
|
|TUPRS
|147,80
|6.951.204.335
|% -4,65
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|EREGL
|43,62
|5.366.848.952
|% -2,46
|
|ZOREN
|7,01
|5.623.463.766
|% 1,74
|
|ADESE
|2,60
|813.595.358
|% 8,33
|
|PETKM
|22,00
|6.931.859.521
|% 0,92
|
|KATMR
|2,77
|771.064.935
|% 3,36
|
|ODAS
|13,35
|3.351.196.535
|% -4,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5613
|27,5678
|% 0,48
|
|Euro
|29,0107
|29,0236
|% 0,86
|
|Sterlin
|33,3953
|33,5628
|% 0,85
|
|Frank
|29,9636
|30,1441
|% 0,76
|
|Riyal
|7,3282
|7,3649
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,25
|
|Altın Gr.
|1.616
|1.617
|4,75
|
|Cumhuriyet
|11.117
|11.280
|29,00
|
|Tam
|10.881
|10.997
|37,00
|
|Yarım
|5.457
|5.516
|19,00
|
|Çeyrek
|2.720
|2.758
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,59
|18,62
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,14
|87,14
|-3,78
|
Seans Raporu
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Yüzde -5.12 oranında düşüşle 45.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 074 adet işlem
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ICUGS, SELGD, YESIL, BFREN, FONET, GEREL, GSRAY, ADESE, REEDR