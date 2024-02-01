***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi01/02/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıA Doğal Gaz ve Elektrik Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuAna Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı ve TedarikiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi50.000.000Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.02.2024Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı24.500.000Beher Payın Alış FiyatıToplam Tutar24.500.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%49Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%49Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%49Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni KuruluşKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi01/02/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni KuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 1 Şubat 2024 tarihinde: Şirketimiz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesi kapsamında, "A Doğal Gaz ve Elektrik Anonim Şirketi" unvanlı ve 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) sermayeli yeni şirket kurulmasına kurulacak şirkete %49 oranında (sermaye payı: 24.500.000 TL) iştirak edilmesine karar verilmiştir. Kurulacak şirketin ortaklık yapısında diğer pay sahibi Şirketimiz hakim ortağı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi (sermaye oranı: %51, sermaye payı: 25.500.000 TL) şeklindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246251BIST