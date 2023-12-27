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***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

27.12.2023 13:23
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Enerya Enerji Anonim Şirketi hakkında bazı internet siteleri, sosyal medya, iletişim uygulamaları, dijital mecra vb. platformlarda birtakım haberlerin çıkması üzerine yatırımcılarımızdan telefon ve e-posta yoluyla gelen bilgi taleplerine istinaden II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi gereğince aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur: "Şirketimiz paylarına yatırım yapan gerçek ve/veya tüzel kişilerin alım-satım kararları kapsamında payların fiyatının arz ve talep dengesine bağlı olarak gerilemesi ya da artması söz konusu olabilir.  Belirtmek gerekir ki, son günlerde sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haber içeriklerine ilişkin olarak, Şirketimiz faaliyetlerine ve/veya finansal performansına yönelik olmayan haber içerikleriyle Şirketimizin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır." Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229650


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Frank 34,3074 34,5140 % 0,90  
Riyal 7,8160 7,8552 % 0,90  
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Gümüş ONS 24,06 24,10 % 0,66  
Platin 976,46 978,89 % 0,66  
Paladyum 1.188,89 1.192,67 % 0,66  
Brent Pet. 80,35 80,35 % 0,66  
Altın Ons 2.066,62 2.067,01 % 0,66  
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