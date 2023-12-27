***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
27.12.2023 13:23
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Enerya Enerji Anonim Şirketi hakkında bazı internet siteleri, sosyal medya, iletişim uygulamaları, dijital mecra vb. platformlarda birtakım haberlerin çıkması üzerine yatırımcılarımızdan telefon ve e-posta yoluyla gelen bilgi taleplerine istinaden II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 9. maddesi gereğince aşağıda yer alan açıklamanın yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur: "Şirketimiz paylarına yatırım yapan gerçek ve/veya tüzel kişilerin alım-satım kararları kapsamında payların fiyatının arz ve talep dengesine bağlı olarak gerilemesi ya da artması söz konusu olabilir. Belirtmek gerekir ki, son günlerde sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan haber içeriklerine ilişkin olarak, Şirketimiz faaliyetlerine ve/veya finansal performansına yönelik olmayan haber içerikleriyle Şirketimizin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır." Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229650
BIST
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15:557.331
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 31,92
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.335
15:5529,4075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1350
|Açılış
|: 29,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4075
En Düşük
29,0967
15:5532,5602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2204
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,5727
En Düşük
32,1313
15:551.951,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.951,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.957,08
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler15:55
|MIATK
|31,68
|343.474.836
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|26.539.873
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,46
|670.837
|% 10,00
|
|QNBFL
|764,50
|4.437.818
|% 10,00
|
|TARKM
|490,25
|438.598.665
|% 9,98
|
|KUYAS
|44,28
|5.937.549
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|18.675.011
|% -9,98
|
|EMNIS
|80,25
|1.512.513
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|274.089.176
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|558.382.639
|% -9,95
|
|THYAO
|227,70
|3.394.879.392
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|EREGL
|41,24
|2.214.692.331
|% 1,68
|
|TUPRS
|146,20
|2.168.046.192
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,89
|962.977.199
|% 0,73
|
|YKBNK
|19,31
|2.643.461.084
|% -3,26
|
|ISCTR
|22,36
|2.093.703.356
|% 0,27
|
|MRGYO
|4,53
|359.937.919
|% 9,42
|
|AKBNK
|36,18
|2.584.041.159
|% -3,98
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3975
|29,4075
|% 0,46
|
|Euro
|32,5494
|32,5602
|% 0,68
|
|Sterlin
|37,3294
|37,5166
|% 0,99
|
|Frank
|34,3074
|34,5140
|% 0,90
|
|Riyal
|7,8160
|7,8552
|% 0,90
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,10
|% 0,66
|
|Platin
|976,46
|978,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.188,89
|1.192,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,35
|80,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.066,62
|2.067,01
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10EDATA
Yüzde 6.93 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 154, 197 adet işlem
-
16:09AKSGY
Yüzde 4.27 oranında artışla 10.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 651, 196 adet işlem
-
16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 21 kaybederek (% -0.09 ) 7, 948
-
16:08
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
-
16:08
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BAYRK, MIATK