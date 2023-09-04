***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
04.09.2023 18:31
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte sunulmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191444
BIST
'
18:058.141
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 85,21
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.239
18:0526,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0817
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,7867
En Düşük
26,5050
18:0528,9104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1047
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9578
En Düşük
28,2072
18:051.668,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.668,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KZGYO
|30,36
|4.928.764
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|175.973.077
|% 10,00
|
|CWENE
|382,80
|1.524.858.973
|% 10,00
|
|AGHOL
|236,50
|584.873.661
|% 10,00
|
|ISBTR
|84.551,80
|1.268.277
|% 10,00
|
|KENT
|459,00
|2.889.987
|% -10,00
|
|KTLEV
|40,74
|2.316.009.286
|% -9,95
|
|DIRIT
|7,60
|2.220.906
|% -9,20
|
|MARKA
|10,91
|4.107.385
|% -8,16
|
|EUYO
|12,91
|5.205.012
|% -7,79
|
|THYAO
|252,70
|9.651.057.922
|% -0,51
|
|ASTOR
|144,90
|8.712.151.958
|% 2,19
|
|TUPRS
|144,90
|8.494.600.960
|% 1,54
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|ISCTR
|22,36
|8.455.337.495
|% 4,68
|
|YKBNK
|16,71
|5.348.474.831
|% 3,79
|
|EKGYO
|8,80
|2.801.772.782
|% -0,45
|
|ZOREN
|4,85
|1.400.574.613
|% 0,41
|
|KOZAL
|30,72
|7.616.947.758
|% 6,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7540
|26,7734
|% 0,31
|
|Euro
|28,8793
|28,9104
|% 0,36
|
|Sterlin
|33,7045
|33,8735
|% 0,62
|
|Frank
|30,1451
|30,3267
|% 0,44
|
|Riyal
|7,1149
|7,1506
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-1,50
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|3,36
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.021
|11.138
|44,00
|
|Yarım
|5.527
|5.590
|22,00
|
|Çeyrek
|2.755
|2.795
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,66
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,01
|89,01
|0,46
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOKTA
Yüzde 8.05 oranında artışla 88.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 198, 086 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 96 artarak (% 1.08 ) 8, 646
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17:58XU100
Endeks 8, 154 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 156, 828.00 milyon TL de
-
17:57IZENR
Yüzde 9.93 oranında artışla 65.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 268, 567 adet işlem
-
17:56CWENE
Yüzde 6.24 oranında artışla 369.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 416, 560 adet işlem