***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 18:31
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunca 09.08.2023 tarihinde onaylanan Şirketimizin Halka Arz İzahnamesinin 16 ncı sayfasında, Şirketimizin %29 oranında, Şirketimizin hakim ortağı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi'nin %70 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katıldığı ve 24.05.2023 tarihinde AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği hususuna yer verilmişti. Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, TMSF'ye ihale bedeli 215.000.000 TL'nin ödemesi AHL Ahlatcı Finansal tarafından gerçekleştirilmiş olup, Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi tamamlanmıştır. 23.08.2023 (bugün) tarihi itibariyle Adabank'ın Yönetimi Ahmet AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Emin AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ateş AHLATCI (Yönetim Kurulu Üyesi), Abdül Latif ÖZKAYNAK (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Metin KARABİBER (Yönetim Kurulu Üyesi)'den oluşmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188799
BIST
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17:277.611
En Düşük
|Değişim
|: 0,11%
|| 8,34
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:2725,7442
En Yüksek
|Değişim
|: -5,31%
|| -1,4451
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:2728,1292
En Yüksek
|Değişim
|: -4,73%
|| -1,3971
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:271.587,17
En Yüksek
|Değişim
|: -5,20%
|| -87,07
|Açılış
|: 1.587,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:25
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|128.260.007
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|KENT
|585,70
|17.668.812
|% 9,99
|
|DOAS
|289,50
|2.575.375.358
|% -11,74
|
|KAYSE
|48,60
|2.226.779.420
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|337.536.215
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|231.719.550
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.577.769
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,82
|14.369.444.551
|% 9,22
|
|ISCTR
|18,11
|13.447.814.075
|% 7,86
|
|THYAO
|233,90
|12.534.212.624
|% -2,42
|
|AKBNK
|30,16
|11.292.825.111
|% 9,04
|
|KLSER
|115,00
|10.602.902.213
|% -9,73
|
|YKBNK
|16,82
|14.369.444.551
|% 9,22
|
|ISCTR
|18,11
|13.447.814.075
|% 7,86
|
|EKGYO
|8,50
|5.105.558.314
|% -5,35
|
|SKBNK
|4,11
|2.165.365.477
|% 4,58
|
|AKBNK
|30,16
|11.292.825.111
|% 9,04
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7254
|25,7346
|% -5,35
|
|Euro
|27,8987
|28,1094
|% -4,80
|
|Sterlin
|32,4390
|32,6017
|% -5,91
|
|Frank
|29,0600
|29,2351
|% -5,77
|
|Riyal
|6,8352
|6,8694
|% -5,39
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,56
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,70
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.772
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.403
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.693
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,07
|20,09
|-1,17
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,12
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40ATAKP
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 83.35 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 803, 562 adet işlem
-
17:39KZBGY
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 213, 425 adet işlem
-
17:38KORDS
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 78.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 953 adet işlem
-
17:37CVKMD
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 420.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 738, 916 adet işlem
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 02 artarak (% 0.49 ) 8, 135