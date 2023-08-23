***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunca 09.08.2023 tarihinde onaylanan Şirketimizin Halka Arz İzahnamesinin 16 ncı sayfasında, Şirketimizin %29 oranında, Şirketimizin hakim ortağı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi'nin %70 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katıldığı ve 24.05.2023 tarihinde AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği hususuna yer verilmişti. Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, TMSF'ye ihale bedeli 215.000.000 TL'nin ödemesi AHL Ahlatcı Finansal tarafından gerçekleştirilmiş olup, Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi tamamlanmıştır. 23.08.2023 (bugün) tarihi itibariyle Adabank'ın Yönetimi Ahmet AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Emin AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ateş AHLATCI (Yönetim Kurulu Üyesi), Abdül Latif ÖZKAYNAK (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Metin KARABİBER (Yönetim Kurulu Üyesi)'den oluşmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188799BIST