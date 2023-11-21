***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile BOTAŞ Spor Kulübü arasında 2023-2024 sezonu için geçerli olmak üzere sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Şirketimiz, BOTAŞ Spor Kulübü'nün ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ulusal ve uluslararası tüm müsabakalarını gerçekleştirdiği, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kendilerine tahsis edilen Spor Salonu'nda maçların oynandığı esnada reklam verilmesi, Kulüp internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında sponsorluğun ilan edilmesi ve Şirket logosunun Kulüp formasında yer alması haklarına sahip olmuştur. İşbu Sözleşme kapsamında Şirketimiz tarafından BOTAŞ Spor Kulübü'ne sponsorluk bedeli olarak toplam 1.500.000,00 TL (Birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) (KDV dahil) ödenecektir. Bu sponsorluk anlaşması ile Türkiye'de kadın basketbolunun başarısına destek vermek amacında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219145BIST