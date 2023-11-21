***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2023 16:17
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile BOTAŞ Spor Kulübü arasında 2023-2024 sezonu için geçerli olmak üzere sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Şirketimiz, BOTAŞ Spor Kulübü'nün ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ulusal ve uluslararası tüm müsabakalarını gerçekleştirdiği, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından kendilerine tahsis edilen Spor Salonu'nda maçların oynandığı esnada reklam verilmesi, Kulüp internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında sponsorluğun ilan edilmesi ve Şirket logosunun Kulüp formasında yer alması haklarına sahip olmuştur. İşbu Sözleşme kapsamında Şirketimiz tarafından BOTAŞ Spor Kulübü'ne sponsorluk bedeli olarak toplam 1.500.000,00 TL (Birmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) (KDV dahil) ödenecektir. Bu sponsorluk anlaşması ile Türkiye'de kadın basketbolunun başarısına destek vermek amacında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219145
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|IHLAS
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|EKGYO
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|SKBNK
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Yüzde 9.03 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 240 adet işlem
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17:41BMSCH
Yüzde 5.98 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 360, 718 adet işlem
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17:40OBASE
Yüzde 5.14 oranında artışla 41.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 902 adet işlem
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17:38EDATA
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