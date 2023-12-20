***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ilgili taraflarından Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş. ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.'ye ait sırasıyla 815.137 adet ve 546.236 adet payın 20.12.2023 tarihinde özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcıya satış işlemi gerçekleştirildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu işleme ilişkin olarak, gerekli bildirimler ilgililer tarafından yapılmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya duyurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227545BIST