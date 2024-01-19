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***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2024 14:33
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermayesine %29 oranında iştirak ettiğimiz Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin (Dünya Katılım Bankası) sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 100.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir.      Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.01.2024 tarih ve 2024/1 sayılı toplantısında, İştirakimiz tarafından alınan sermaye artırım kararı kapsamında      1) Söz konusu sermaye artırımında Şirketimizin sermaye payına tekabül eden yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmasına ve bu kapsamda ortaklık oranımız nispetinde nakden sermaye ödemesinde bulunulmasına,  2) Sermaye artırımına ilişkin ödenecek tutarın, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı halka arz izahnamesinde ve 11.05.2023 tarihli Fon Kullanım Yerine İlişkin Raporda da belirtildiği üzere halka arz gelirinden karşılanmasına    karar verilmiştir. Şirketimiz AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'de (AHL Ahlatcı Finansal) %29 oranında pay sahibi olduğundan, söz konusu sermaye artırımına katılım amacıyla yapılacak 841.000.000 TL tutarındaki ödeme AHL Ahlatcı Finansal üzerinden gerçekleştirecektir.  Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241624


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