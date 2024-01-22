***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2024 18:31
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Sermayesine %29 oranında iştirak ettiğimiz Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin (Dünya Katılım Bankası) sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 100.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtilmiş ve Şirketimizin sermaye payına tekabül eden yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılarak ortaklık oranımız nispetinde nakden sermaye ödemesinde bulunacağı duyurulmuştu. Bu kapsamda, söz konusu sermaye artırımına yönelik olarak Şirketimiz tarafından 22.01.2024 tarihi (bugün) itibarıyla 841.000.000 TL tutarındaki sermaye taahhüdü AHL Ahlatcı Finansal üzerinden yerine getirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242047
BIST
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18:058.010
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 13,44
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
18:0530,2542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0537
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2613
En Düşük
30,1539
18:0532,9953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0600
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
18:051.968,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.968,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|11,22
|273.120.789
|% 10,00
|
|OYAYO
|28,60
|15.610.361
|% 10,00
|
|TETMT
|4.180,00
|35.010.253
|% 10,00
|
|BINHO
|396,00
|1.674.248.628
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.811.613
|% 9,99
|
|FENER
|114,30
|1.199.140.663
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|13.930.943
|% -9,98
|
|SANEL
|29,66
|14.901.942
|% -7,25
|
|YYAPI
|3,44
|145.916.824
|% -5,75
|
|DOGUB
|20,58
|106.574.914
|% -5,60
|
|THYAO
|250,25
|7.994.323.333
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|SASA
|37,90
|3.539.447.570
|% 0,80
|
|AKBNK
|40,06
|3.326.855.042
|% -2,10
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,47
|3.793.735.459
|% 7,86
|
|YKBNK
|22,22
|3.117.111.085
|% 0,27
|
|AKFGY
|1,91
|229.006.890
|% 2,14
|
|ISCTR
|25,02
|2.588.650.170
|% -1,65
|
|ADESE
|2,44
|248.314.853
|% 5,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2503
|30,2542
|% 0,18
|
|Euro
|32,9807
|32,9953
|% 0,18
|
|Sterlin
|38,3555
|38,5479
|% 0,28
|
|Frank
|34,6601
|34,8689
|% 0,04
|
|Riyal
|8,0423
|8,0827
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,17
|22,20
|% 0,66
|
|Platin
|898,63
|899,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|943,08
|948,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,73
|79,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,54
|2.023,82
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ERSU
Yüzde 6.15 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 540, 458 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 669, 672 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 46 artarak (% 0.55 ) 8, 671
-
17:55YAYLA
Yüzde 9.91 oranında artışla 11.53 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 915, 059 adet işlem
-
17:54PEKGY
Yüzde 4.36 oranında artışla 34.48 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 371, 887 adet işlem