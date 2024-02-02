***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2024 11:39
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2024, 22.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Sermayesine %29 oranında iştirak ettiğimiz Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin (Dünya Katılım Bankası) sermayesinin tamamen nakden olmak üzere 100.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtilmiş ve 22.01.2024 tarihli KAP açıklamamızda da Şirketimizin sermaye payına tekabül eden yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılarak ortaklık oranımız nispetinde 841.000.000 TL tutarındaki sermaye taahhüdünün AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. üzerinden yerine getirildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda, sermayesine %29 oranında iştirak ettiğimiz Dünya Katılım Bankası'nın sermayesinin 100.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlem 02.02.2024 (bugün) tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246377
BIST
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11:478.678
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 31,65
|Açılış
|: 8.712
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|Önceki Kapanış
|: 8.646
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8.658
En Yüksek
8.763
11:4730,4564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1228
|Açılış
|: 30,3850
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|Önceki Kapanış
|: 30,3200
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30,5051
En Düşük
30,2698
11:4733,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,1200
|Açılış
|: 33,0000
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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33,5342
En Düşük
32,9769
11:472.012,85
En Yüksek
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|: 0,41%
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|Açılış
|: 2.012,85
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|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
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2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler11:47
|SNPAM
|112,20
|5.457.184
|% 10,00
|
|MEGMT
|50,00
|930.947.221
|% 9,94
|
|KFEIN
|112,00
|270.423.776
|% 9,91
|
|EKOS
|62,40
|1.136.550.349
|% 9,00
|
|BRKVY
|68,35
|24.212.936
|% 8,06
|
|KBORU
|122,40
|51.525.504
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|3.784.500
|% -10,00
|
|ATSYH
|40,36
|1.776.930
|% -9,99
|
|BAYRK
|37,74
|4.947.110
|% -9,97
|
|DIRIT
|16,53
|8.817.895
|% -6,40
|
|THYAO
|282,00
|7.709.449.685
|% 2,73
|
|SAHOL
|78,35
|3.267.455.480
|% 6,74
|
|EREGL
|43,90
|1.993.124.503
|% 0,41
|
|CATES
|82,50
|1.974.072.170
|% -5,28
|
|AKBNK
|40,16
|1.903.719.996
|% 0,20
|
|ZOREN
|4,79
|553.505.259
|% 1,48
|
|EKGYO
|10,10
|930.550.900
|% -1,37
|
|AKFGY
|2,11
|168.573.773
|% 0,96
|
|YKBNK
|22,50
|1.756.956.224
|% 0,63
|
|ISCTR
|25,96
|1.563.705.354
|% 0,39
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4527
|30,4564
|% 0,40
|
|Euro
|33,1637
|33,1775
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,7454
|38,9398
|% 0,50
|
|Frank
|35,4159
|35,6292
|% 0,55
|
|Riyal
|8,0963
|8,1369
|% 0,34
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,20
|% 0,66
|
|Platin
|915,68
|917,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,13
|969,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,06
|79,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.055,83
|2.056,33
|% 0,66
|