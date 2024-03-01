***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2024 11:15
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %49, Şirketimizin hakim ortağı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi'nin %51 oranında pay sahibi olduğu A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. tarafından alınan 01.03.2024 tarih ve 2024/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılacak •
İnegöl Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi,
•Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi ve •Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesine katılmak için 01.03.2024 (bugün) tarihinde EPDK'ya yeterlilik başvurusunda bulunulduğu hususu Şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253420
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|VKING
|37,84
|43.170.764
|% 10,00
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|ERCB
|222,70
|341.819.644
|% 9,98
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|LMKDC
|31,52
|1.633.914.375
|% 9,98
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|ATEKS
|189,50
|45.007.918
|% 9,98
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|PATEK
|132,40
|612.281.187
|% 9,97
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|ALCTL
|134,90
|422.294.890
|% -9,95
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|ERSU
|31,50
|44.096.662
|% -7,89
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|ISGSY
|28,76
|67.369.443
|% -6,32
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|KTLEV
|112,00
|293.249.397
|% -5,72
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|KBORU
|164,80
|1.124.272.092
|% -5,34
|
|EREGL
|46,10
|3.904.807.154
|% 1,27
|
|GUBRF
|203,70
|3.162.531.907
|% 1,55
|
|REEDR
|71,95
|3.154.192.219
|% 3,97
|
|KONTR
|303,25
|2.968.507.504
|% 5,66
|
|THYAO
|279,75
|2.584.180.993
|% -0,71
|
|EREGL
|46,10
|3.904.807.154
|% 1,27
|
|AKFGY
|2,57
|184.576.978
|% 2,39
|
|EKGYO
|11,18
|773.203.494
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,60
|371.032.400
|% -0,71
|
|CEMAS
|5,18
|337.199.944
|% 1,77
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|31,3321
|31,3370
|% 0,33
|
|Euro
|33,8718
|33,8847
|% 0,05
|
|Sterlin
|39,4529
|39,6508
|% 0,36
|
|Frank
|35,2475
|35,4598
|% 0,20
|
|Riyal
|8,3303
|8,3721
|% 0,33
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|13:09
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
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|Platin
|873,49
|875,28
|% 0,66
|
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|944,39
|949,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,00
|83,00
|% 0,66
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|Altın Ons
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|2.049,43
|% 0,66
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