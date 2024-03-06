***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2024 18:30
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesine %29 oranında iştirak edilen AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'ne (Dünya Katılım Bankası, Banka) ilişkin olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Banka Yönetim Kurulu'nca Dünya Katılım Bankası'nın 3.000.000.000 TL olan sermayesinin 6.000.000.000 TL olarak belirlenmesi ve sermaye artırımı dolayısıyla ana sözleşmesinin 7 nci maddesinin yönetim kurulu kararındaki tadil metni uyarınca değiştirilmesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri açısından bir sakınca bulunmadığı hususu Şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1255856
BIST
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18:058.745
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -115,94
|Açılış
|: 8.856
|
|Önceki Kapanış
|: 8.861
|
8.736
En Yüksek
8.909
18:0531,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0290
|Açılış
|: 32,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
31,8016
En Düşük
31,6999
18:0534,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0833
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9500
|
34,8175
En Düşük
34,5911
18:052.192,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,20
|Açılış
|: 2.192,68
|
|Önceki Kapanış
|: 2.192,48
|
2.195,01
En Düşük
2.189,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|242,00
|6.502.540
|% 10,00
|
|KAPLM
|170,70
|66.118.831
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.829,00
|675.738.710
|% 9,98
|
|DOBUR
|140,00
|48.121.836
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.317,50
|7.604.025
|% 9,98
|
|ATATP
|127,80
|238.023.818
|% -10,00
|
|KFEIN
|161,10
|237.481.137
|% -10,00
|
|SONME
|90,45
|26.617.867
|% -10,00
|
|ERSU
|25,74
|33.828.416
|% -10,00
|
|PAPIL
|130,50
|329.553.966
|% -10,00
|
|THYAO
|261,00
|9.384.058.075
|% -1,60
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|TUPRS
|169,00
|6.994.654.433
|% 2,36
|
|EREGL
|44,28
|5.976.356.187
|% -2,47
|
|PATEK
|130,40
|4.514.153.542
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,82
|2.397.347.129
|% -2,77
|
|EKGYO
|10,68
|2.560.964.273
|% -4,30
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|KOZAL
|23,58
|4.510.962.976
|% -3,36
|
|ZOREN
|5,19
|860.538.872
|% -3,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,7680
|31,7926
|% 0,09
|
|Euro
|34,6816
|34,7701
|% 0,24
|
|Sterlin
|40,2904
|40,4925
|% -0,14
|
|Frank
|35,8505
|36,0665
|% -0,06
|
|Riyal
|8,4396
|8,4820
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,17
|% 0,66
|
|Platin
|906,37
|912,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.042,81
|1.045,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,92
|82,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.148,30
|2.148,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 69 kaybederek (% -0.55 ) 9, 275
-
17:58XU100
Endeks 8, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 99, 734.00 milyon TL de
-
17:58AKSGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 210, 672 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 819, 257 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 022, 020 adet işlem