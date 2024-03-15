***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Ereğli Belediyesi'nden gelen talep üzerine, Orhaniye Mahallesinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulduğu hususu Şirketimize bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259164BIST