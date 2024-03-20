***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesine %29 oranında iştirak edilen AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin (Banka) 20.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Banka'nın 3.000.000.000 TL olan sermayesinin 6.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen ön izinler ile esas sözleşmenin 7 nci maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildiği hususu 20.03.2024 (bugün) tarihinde Şirketimize bildirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260634BIST