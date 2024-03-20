***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2024 17:16
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesine %29 oranında iştirak edilen AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi'nin (Banka) 20.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Banka'nın 3.000.000.000 TL olan sermayesinin 6.000.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen ön izinler ile esas sözleşmenin 7 nci maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildiği hususu 20.03.2024 (bugün) tarihinde Şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260634
BIST
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18:058.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 25,24
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
9.028
18:0532,3863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0387
|Açılış
|: 33,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:0535,1932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
18:052.246,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,86
|Açılış
|: 2.246,75
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.254,54
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKYHO
|7,04
|241.070.366
|% 10,00
|
|KFEIN
|159,50
|399.911.754
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.635,00
|12.091.955
|% 10,00
|
|EKIZ
|71,55
|3.916.044
|% 9,99
|
|DGATE
|55,60
|57.433.226
|% 9,99
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|IEYHO
|4,95
|121.013.312
|% -10,00
|
|PEKGY
|19,35
|797.871.048
|% -10,00
|
|FONET
|25,06
|364.684.816
|% -9,99
|
|PKART
|75,75
|213.622.519
|% -9,98
|
|THYAO
|278,25
|7.682.986.402
|% 0,00
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|MIATK
|73,90
|4.595.333.189
|% 3,79
|
|KCHOL
|187,20
|4.464.361.851
|% 3,77
|
|TUPRS
|171,80
|3.937.389.242
|% -1,09
|
|ZOREN
|5,60
|2.282.397.566
|% 4,67
|
|EKGYO
|10,77
|3.546.554.528
|% 1,13
|
|YKBNK
|24,40
|6.948.452.808
|% 3,30
|
|CEMAS
|4,86
|617.108.755
|% -10,00
|
|MOGAN
|21,54
|1.899.387.959
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3770
|32,3836
|% 0,11
|
|Euro
|35,1985
|35,2204
|% 0,08
|
|Sterlin
|42,0415
|42,2523
|% -0,36
|
|Frank
|37,1145
|37,3005
|% -0,62
|
|Riyal
|8,8173
|8,8615
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|897,91
|898,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,50
|1.000,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,94
|85,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.158,06
|2.158,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DESPC
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 282, 443 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 83 artarak (% 0.41 ) 7, 883
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TLMAN, DOBUR, BRISA, JANTS, KSTUR, BRMEN, KERVN, KAPLM, INTEM, ZEDUR
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKART, GIPTA, PEKGY, CEMAS, DERHL, BEGYO, IEYHO
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17:58
ERSU, PAPIL, DYOBY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında