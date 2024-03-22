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***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.03.2024 15:28
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapmış olduğumuz açıklamada   Şirketimizin %49, Şirketimizin hakim ortağı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi'nin %51 oranında pay sahibi olduğu A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş. tarafından alınan 01.03.2024 tarih ve 2024/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılacak   •  İnegöl Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi,  •  Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesi ve  •  Çordaş Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'nin Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Satış İhalesine katılmak için EPDK'ya yeterlilik başvurusunda bulunulduğu hususu duyurulmuştu.   A Doğal Gaz ve Elektrik A.Ş.'nin anılan 3 Doğal Gaz Dağıtım Şebekesi Satış İhalesine yeterlilik başvurularının, EPDK'nın 21/03/2024 tarihli ve 12514, 12515 ve 12516 sayılı Kurul Kararları ile gerçekleştirilecek ihalelere teklif verebilmek için yeterli görüldüğü hususu 22.03.2024 (bugün) tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. İhale süreci ile ilgili gelişmeler ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261473


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