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***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.04.2024 17:18
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

15.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yapmış olduğumuz açıklamada Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Ereğli Belediyesi'nden gelen talep üzerine, Orhaniye Mahallesinde doğal gaz dağıtımı yapmak üzere lisans kapsamının genişletilmesine karar verildiği ve bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na başvuruda bulunulduğu hususu duyurulmuştu. Anılan başvuruya ilişkin olarak, Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş'nin dağıtım bölgesinin Orhaniye Mahallesini kapsayacak şekilde genişletilmesi talebinin 12534 sayılı EPDK Kararı ile onaylandığı hususu Şirketimize 02.04.2024 (bugün) tarihinde bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265823


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