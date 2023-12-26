***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 26.12.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.050.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.12.2023 88.076 0,061 113,728 -Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında26.12.2023 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 112,90 TL – 114,80 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 113,728 TL) 88.076 TL toplam nominal tutarlı pay geri alınmış olup Şirket sermayesine oranı % 0,0607 ‘dir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229465BIST