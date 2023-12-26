***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
26.12.2023 18:31
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 26.12.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.050.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.12.2023 88.076 0,061 113,728 -
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında
26.12.2023 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 112,90 TL – 114,80 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 113,728 TL) 88.076 TL toplam nominal tutarlı pay geri alınmış olup Şirket sermayesine oranı % 0,0607 ‘dir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229465
BIST