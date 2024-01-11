***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 11.01.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.050.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.12.2023 88.076 0,061 113,728 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 27.12.2023 33.672 0,023 106,797 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 03.01.2024 82.820 0,057 110,8 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 10.01.2024 45.531 0,031 109,817 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 11.01.2024 44.133 0,03 113,296 -Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında11.01.2024 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 112,00 TL – 113,50 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 113,296 TL) toplam 44.133 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 294.232 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,2029'a ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238629BIST