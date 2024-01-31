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***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

31.01.2024 18:31
***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 31.01.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.050.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.12.2023 88.076 0,061 113,728 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 27.12.2023 33.672 0,023 106,797 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 03.01.2024 82.820 0,057 110,8 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 10.01.2024 45.531 0,031 109,817 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 11.01.2024 44.133 0,03 113,296 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 12.01.2024 21.000 0,014 116,499 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 18.01.2024 10.000 0,007 134,982 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 19.01.2024 10.000 0,007 138,971 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 23.01.2024 30.000 0,021 133,733 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 24.01.2024 10.000 0,007 132,139 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 25.01.2024 37.500 0,026 134,36 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.01.2024 36.262 0,025 137,883 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 29.01.2024 35.482 0,024 142,377 -
B Grubu, ENERY, TREENRY00016 31.01.2024 24.000 0,017 144,43 -

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında
31.01.2024 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 144,00 TL – 144,60 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 144,430 TL) toplam 24.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.
Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 508.476 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,3507'ye ulaşmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245117


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