***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 12.03.2024 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENERYA ENERJİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay sahiplerini korumak, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.050.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 250.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.12.2023 88.076 0,061 113,728 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 27.12.2023 33.672 0,023 106,797 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 03.01.2024 82.820 0,057 110,8 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 10.01.2024 45.531 0,031 109,817 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 11.01.2024 44.133 0,03 113,296 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 12.01.2024 21.000 0,014 116,499 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 18.01.2024 10.000 0,007 134,982 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 19.01.2024 10.000 0,007 138,971 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 23.01.2024 30.000 0,021 133,733 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 24.01.2024 10.000 0,007 132,139 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 25.01.2024 37.500 0,026 134,36 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.01.2024 36.262 0,025 137,883 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 29.01.2024 35.482 0,024 142,377 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 31.01.2024 24.000 0,017 144,43 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 01.02.2024 34.587 0,024 144,565 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 05.02.2024 16.310 0,011 153,281 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 06.02.2024 43.045 0,03 151,291 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 08.02.2024 14.058 0,01 153,5 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 12.02.2024 20.000 0,014 153 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 13.02.2024 30.000 0,021 152,997 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 14.02.2024 22.864 0,016 152,274 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 16.02.2024 20.000 0,014 156,327 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 19.02.2024 30.000 0,021 155,7 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 20.02.2024 20.000 0,014 154,879 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 22.02.2024 20.000 0,014 157,846 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 23.02.2024 10.000 0,007 154,436 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 26.02.2024 30.000 0,021 152,5 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 27.02.2024 7.550 0,005 150,87 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 28.02.2024 30.000 0,021 148,7 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 29.02.2024 30.026 0,021 147,922 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 01.03.2024 20.565 0,014 149,567 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 04.03.2024 30.000 0,021 146,32 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 05.03.2024 40.000 0,028 145,828 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 06.03.2024 27.358 0,019 142,961 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 07.03.2024 12.325 0,009 147,961 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 08.03.2024 10.000 0,007 149 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 11.03.2024 14.660 0,01 148,156 -B Grubu, ENERY, TREENRY00016 12.03.2024 20.000 0,014 147 -Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında12.03.2024 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 146,00 TL – 148,00 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 147 TL) toplam 20.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır.Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 1.061.824 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,7323'e ulaşmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258184BIST