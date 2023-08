***ENERY*** ENERYA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ENERYA ENERJİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu ANA ŞEBEKE ÜZERİNDEN GAZ YAKITLARIN DAĞITIMI (HER ÇEŞİT GAZLI YAKITIN, ANA BORU SİSTEMİYLE DAĞITIMI VE TEDARİKİŞirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHİSSE SENEDİ 23.08.2023 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL YILDIZ PAZARSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 30000000 TRY 20,69 İmtiyaz var İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 115000000 TRY 79,31 İmtiyaz yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 29.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilAHMET EMİN AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 29.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilATEŞ AHLATCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilGÜNER SİBEL AHLATCI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilYAĞMUR AHLATCI YİĞİTTAŞÇI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 29.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilKASIM KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.01.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilTUNCAY KARAHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.01.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilALİ İHSAN SILKIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiRAMAZAN TUNÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 08.05.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiÖZDEN KOÇ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 18.07.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKASIM KAHRAMAN Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET KIZAK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu ÜyesiUYGUR ERBİL Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıEROL KAYA Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıÖZKAN PALA Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıKADİR PEKDAŞ Regülasyon ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Üst Düzey Yönetici Regülasyon ve Kurumsal İlişkiler DirektörüŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimiİç kontrol sistemiRisk yönetim sistemiTeftiş birimiAraştırma birimiBilgi sistemleriBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEnerya Denizli Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 679400000 611459321 TRY 89,99Enerya Aydın Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 604600000 544137582 TRY 89,99Enerya Antalya Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 1009400000 908458991 TRY 89,99Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 283250000 254924717 TRY 89,99Enerya Konya Gaz Dağtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 1210750000 915762144 TRY 75,64Enerya Ereğli Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 112200000 100951793 TRY 89,97Enerya Kapadokya Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 343550000 216436156 TRY 62,99Enerya Karaman Gaz Dağtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 190650000 171585000 TRY 90Enerya Aksaray Gaz Dağıtım A.Ş. Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı 287800000 258876100 TRY 89,95AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. Yönetim Hizmeti 100000000 29000000 TRY 29